На ярмарке легковерия

21.09.2017 11:08:10 (GMT+12)

О хищении восьми тысяч рублей в полицию заявила 46-летняя работница дошкольного образовательного учреждения. Женщина разместила объявление о продаже шиншилл в интернете. Позвонившей покупательнице горожанка назвала реквизиты своей банковской карты, чтобы получить от нее предоплату за товар. Также она назвала неизвестной код-подтверждения. Получив смс не о зачислении денежных средств, а о списании, потерпевшая безуспешно пыталась дозвониться по абонентскому номеру лже-покупательницы, но ее телефон был выключен.



39-летняя жительница города, лишившаяся 230 тысяч рублей, нашла в интернете объявление о продаже квартиры. В ходе общения по телефону «собственник» предложил сделать большую скидку, но взамен попросил выслать предоплату, потому что ему «подвернулся» дом по выгодной цене во Владивостоке. В заблуждение женщину ввела высланная ей по электронной почте копия паспорта (со штампом регистрации по местонахождению квартиры), якобы принадлежащего звонившему. После того, как женщина перечислила на указанный счет требуемую денежную сумму дозвониться до продавца, она не смогла. Информация о продаже квартиры из сети была удалена.



В ходе отработки данного сообщения сотрудники уголовного розыска установили, что фотографии жилья мошенником были скопированы с другого сайта, личность же гражданина, копию документов которого получила заявительница в базе данных МВД не числится. По данным фактам мошенничества отделом дознания и следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску- Камчатскому было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Начальник отделения СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подполковник юстиции Марина Порошина: «Напомню гражданам, что делая покупки и продавая товары дистанционным способом, необходимо помнить о мерах предосторожности и не терять бдительность. Во-первых, ни в коем случае нельзя передавать неизвестным реквизиты и другие данные банковских карт и счетов, потому что таким образом мошенники получают прямой доступ к Вашим сбережениям. Кроме того, направляемые на электронный адрес копии документов, удостоверяющих личность могут оказаться подделкой. Также должно вызвать подозрение желание самого покупателя перечислить предоплату за товар, который он «в глаза» не видел или соблазнительные уступки в цене со стороны продавца без торга. Информация и фотографии в объявлении могут быть скопированы».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

