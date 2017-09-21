На Камчатке прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном пересечении Государственной границы

21.09.2017 10:59:57 (GMT+12)

Первый заместитель прокурора Камчатского края Анатолий Щербаков утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).



По версии следствия, проведенного пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району, в 2016 году мужчина находился на территории Камчатского края под фамилией Пройдаков.

В октябре он привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. У него отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание, при этом он уклонялся от выезда из России. В соответствии с решением о выдворении Пройдаков



17 октября 2016 года покинул Российской Федерации.



Находясь на территории своей страны, он получил паспорт с новыми установочными данными на другую фамилию, и 14 февраля 2017 года, следуя поездом, пересек Государственную границу в пункте пропуска.

Находясь на российской территории, злоумышленник был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.



Во вторник, 19 сентября, уголовное дело направлено прокурором в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.



Санкция ч. 2 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению







