В Милькове сегодня

21.09.2017 08:00:39 (GMT+12)

В Милькове сегодня пасмурно, сыро, но отностельно тепло - плюс 10. Листопад... С Днем Мира! Всем мира и добра, спокойствия и благополучия!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

