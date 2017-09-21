Опрос: около 70% россиян хотят видеть Владимира Путина Президентом после 2018 года

21.09.2017 06:16:48 (GMT+12)

Более двух третей россиян хотят видеть действующего главу государства Владимира Путина на этой должности и после 2018 года, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".



Социологи выяснили, что 67% россиян хотят видеть Путина президентом и по истечении его нынешнего срока, то есть и после президентских выборов в 2018 году. Противоположный ответ дали 18% респондентов.



При этом больше половины опрошенных заявили, что будут голосовать на выборах в следующем году (27% заявили, что точно проголосуют, 30% — "скорее всего"). Не придут на голосование 20% опрошенных, еще столько же сказали, что пока не знают. Затруднились ответить 4%.



Опрос проводился 18 – 22 августа среди 1,6 тысячи человек в 48 регионах страны. Исследование проводилось методом личного интервью.



(РИА Новости).



ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН ГОТОВЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ПОКАЗАЛ ОПРОС



Почти половина россиян проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в конце августа, по 2% набрали бы лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".



Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в 48 регионов страны. Исследование проводилось методом личного интервью.



Социологи выяснили, что почти половина граждан (48%) отдали бы свой голос за Путина, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. Десять лет назад такой ответ дали 40%, а в августе 2011 года — чуть менее четверти.



При этом из тех опрошенных, кто заявил, что готов голосовать на момент опроса, за Путина отдали бы свой голос 60%.



На втором и третьем местах расположились лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 2%).



(РИА Новости).













