Обзор «Российской газеты – неделя» за 21 сентября 2017 года

21.09.2017 05:53:42 (GMT+12)

Правительство

Рост пойдет по плану

Кабинет министров одобрил бюджет на 2018—2020 годы

Владимир Кузьмин

Проект бюджета на 2018—2020 годы исходит из того, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства перед гражданами будут исполнены. С 1 января пенсии проиндексируют на 3,7 процента, МРОТ повысят до 9489 рублей, а ежемесячные социальные платежи с 1 февраля — на 3,2 процента.

Правительство на заседании в понедельник рассмотрело и одобрило окончательный вариант главного финансового документа страны на следующий трехлетний период. Не позднее 29 сентября бюджет планируется передать на рассмотрение в Государственную Думу.

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Транспорт

Самый «быстрый» самолет

Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний

Татьяна Шадрина

В августе из 32 авиакомпаний, на которые приходится основной поток пассажиров, только два перевозчика не задержали рейсы ни одного раза более чем на два часа. Остальные не смогли похвастаться пунктуальностью.

Лидерами по задержке рейсов, которые в августе заставили ждать пассажиров более чем 40 регулярных рейсов не менее шести часов, стали авиакомпании «Якутия», «ВИМ АВИА» и «Ред Вингс». По чартерным программам список первой тройки «опоздашек» почти не изменился по сравнению с регулярными рейсами: «ВИМ АВИА», «Ред Вингс» и «Азур Эйр».

Минтранс уже разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиа­перевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов.

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Кошелек

Уроки английского

В какую сумму семье обойдутся занятия с репетитором в столице?

Сергей Жуков

Первые месяцы учебного года традиционно самые «горячие» для репетиторов. Родители не успевающих за школьной программой детей после летнего перерыва начинают судорожно подыскивать педагога, который поможет подтянуть ребенка. Корреспондент «РГ» подсчитал, во сколько обойдутся семье занятия с репетитором.

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Ракурс

Семь процентов комфорта

Москвичи стали меньше покупать автомобилей — у них все шире выбор способов передвижения по городу

Сергей Бабкин

Любопытный крен наметился у москвичей в отношении к автомобилю, отмечают эксперты. Они вдруг начали охладевать к любимой игрушке для одних, какой еще недавно была личная машина, и признаку благосостояния для других. И хотя количество машин в столице еще растет, но уже значительно меньшими темпами, чем в целом по стране.

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("Российская газета").







