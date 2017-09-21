Обзор «Российской газеты» за 21 сентября 2017 года

21.09.2017 05:48:35 (GMT+12)
Из первых уст
Перестройка Горбачевой
Звезда «Аритмии» о популярности в Сети, личной карьере и кризисе в Мастерской Петра Фоменко
Александр Нечаев
О феномене 29-летней Ирины Горбачевой говорят с 2016 года — тогда артистка Мастерской Петра Фоменко, уже имевшая за плечами внушительную фильмографию (состоящую, правда, в основном из небольших ролей), прославилась благодаря скетчам в социальной сети «Инстаграм». Сегодня Ирина Горбачева явно переросла статус «звезды Интернета» и превратилась в просто большую звезду. В театре это произошло благодаря спектаклю «Сон в летнюю ночь», за роль в котором она номинировалась на «Золотую маску». В кино — благодаря выходящей вскоре в прокат «Аритмии» Бориса Хлебникова, которая победила на «Кинотавре».
Интервью – на 9 полосе
Торговля
Супермаркет у подъезда
В Москве откроют 23 павильона нового формата. Они заменят старые продовольственные ларьки
Ангелина Зеленькова
В Москве до конца года откроют 23 торговых павильона нового формата — они напоминают собой миниатюрные продуктовые супермаркеты, куда удобно зайти по дороге домой, чтобы быстро купить самое необходимое. Отличия от старых киосков, с которыми город расстался в 2015 году, более чем серьезные — начиная от размеров павильона и заканчивая ассортиментом.
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Инициатива
Пряник от налоговой
В России хотят ввести tax free
Татьяна Замахина
С 1 января 2018 года в нашей стране начнет внедряться система tax free, которая уже зарекомендовала себя в 130 странах. Иностранные туристы смогут возвращать НДС с купленных в России товаров (речь о покупках дороже 10 тыс. рублей). Законопроект об этом был в повестке дня Госдумы. Как ожидается, в результате вырастет турпоток в Россию, а также розничные продажи.
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Право
Квартира без алиби
Имущество бывшего вице-спикера Омска в Дюссельдорфе могут конфисковать
Наталья Граф, «Российская газета», Омск, Наталья Козлова
Прокуратура города Омска потребовала обратить в доход государства имущество бывшего первого заместителя председателя Омского городского совета Василия Мамонтова и его супруги, приобретенное на неподтвержденные доходы.
Незадекларированное имущество за рубежом у Мамонтова обнаружилось в ходе прокурорской проверки. Как выяснилось, семья народного избранника приобрела в 2015 году квартиру и парковочное место под автомобиль в Дюссельдорфе стоимостью более 37,5 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, эта сумма существенно превышает доходы семьи Мамонтовых за три года.
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Продовольствие
Мимо поля
Урожай зерновых в РФ может вырасти в полтора раза
Сергей Куликов
Урожаи зерновых в России могут вырасти с нынешних 100—120 до 150 миллионов тонн, если аграрии как минимум в три раза увеличат использование минеральных удобрений.
Сейчас они применяются только на половине культивируемых земель страны. Ситуация парадоксальна: используя ежегодно порядка 2,6—2,8 миллиона тонн минеральных удобрений, Россия производит их намного больше — около 20 миллионов тонн. «Львиная часть — около 80 процентов — идет на экспорт», — пояснила в беседе с корреспондентом «Российской газеты» директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Производителям удобрений выгоднее поставлять их за рубеж, чем продавать внутри страны.
Подробнее – на 4 полосе
Ресурсы
Солнца луч
Солнечная энергетика подтолкнет развитие электромобилей
Елена Березина
Рынок одного только оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году может достичь 500 миллиардов рублей, а рынок накопителей электрической энергии — 800 миллиардов рублей к 2035 году. Такой прогноз дал «Российской газете» Василий Осьмаков, замминистра промышленности и торговли.
Только за последние две недели были открыты три новые солнечные электростанции в Республике Алтай и Астраханской области общей мощностью 40 МВт, началось активное строительство ветропарков. Подробнее – на 4 полосе
Общество
Портрет неодикаря
Почему организованному отдыху турист предпочитает дикий
Владимир Емельяненко
Отпускник-2017 глазами ВЦИОМ — это неодикарь, предпочитающий дачно-домашний или лично организованный тур по России. Он маневрирует соотношением цены и качества услуг, но бессилен перед нехваткой денег и погодой.
Уходящее лето к портрету отпускника дорисовал два штриха. По данным ВЦИОМ, турист предпочитает организованному отдыху дикий (67%), но не в частном секторе, а в отеле, выбранном без посредников. И впервые 22% против обычных 2% отдыхающих обвинили в плохом отдыхе… погоду. В остальном динамика перемен мала: 41% отдыхали дома или на даче, 31% не ходили в отпуск (в 2016 году — 45%) и 31% смогли себе позволить путешествия. При этом лишь 11% (1% — Прибалтика, 3% — СНГ , 7% — дальнее зарубежье) побывали за границей, а 89% путешествовали по России.
Подробнее – на 5 полосе
("Российская газета").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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