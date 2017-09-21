Доброе утро, Камчатка! Xayrli tong!

21.09.2017 05:27:01 (GMT+12)
Сегодня четверг, 21 сентября 2017 года. По старому стилю 8 сентября.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников (Груз.).
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). Икон Божией Матери: Холмской, Курской-Коренной «Знамение» (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696).
По мусульманскому календарю — 1 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 1 тишрея 5777 года.
ЕСТЬ ПОВОД
День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).
Международный день мира.
Всемирный день русского единения.
Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
День независимости Армении.
21 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1051 Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода.
1522 Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий.
1610 Правительство «Семибоярщины» ночью тайно впустило в Москву польские войска.
1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1452 Джироламо Савонарола, итальянский проповедник и общественный реформатор.
1756 Джон Макадам, шотландский инженер-дорожник.
1866 Шарль Николь, французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат.
1866 Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.
1868 Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.
1916 Зиновий Гердт, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
1936 Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010).
1947 Стивен Кинг, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов».
1947 Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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