Доброе утро, Камчатка! Xayrli tong!

21.09.2017 05:27:01 (GMT+12)

Сегодня четверг, 21 сентября 2017 года. По старому стилю 8 сентября.



РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ



Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников (Груз.).



Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). Икон Божией Матери: Холмской, Курской-Коренной «Знамение» (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696).



По мусульманскому календарю — 1 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 1 тишрея 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).



Международный день мира.



Всемирный день русского единения.



Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.



День независимости Армении.



21 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1051 Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода.



1522 Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий.



1610 Правительство «Семибоярщины» ночью тайно впустило в Москву польские войска.



1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1452 Джироламо Савонарола, итальянский проповедник и общественный реформатор.



1756 Джон Макадам, шотландский инженер-дорожник.



1866 Шарль Николь, французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат.



1866 Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.



1868 Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.



1916 Зиновий Гердт, советский актер театра и кино, народный артист СССР.



1936 Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010).



1947 Стивен Кинг, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов».



1947 Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



