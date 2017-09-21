Доброе утро, Камчатка! Xayrli tong!

21.09.2017 05:27:01 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Xayrli tong!

Сегодня четверг, 21 сентября 2017 года. По старому стилю 8 сентября.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников (Груз.).

Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). Икон Божией Матери: Холмской, Курской-Коренной «Знамение» (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696).

По мусульманскому календарю — 1 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 1 тишрея 5777 года.

ЕСТЬ ПОВОД

День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

Международный день мира.

Всемирный день русского единения.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

День независимости Армении.

21 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1051  Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода.

1522  Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий.

1610  Правительство «Семибоярщины» ночью тайно впустило в Москву польские войска.

1799  Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1452  Джироламо Савонарола, итальянский проповедник и общественный реформатор.  

1756  Джон Макадам, шотландский инженер-дорожник.  

1866  Шарль Николь, французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат.  

1866  Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.  

1868  Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.  

1916  Зиновий Гердт, советский актер театра и кино, народный артист СССР.  

1936  Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010).  

1947  Стивен Кинг, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов».  

1947  Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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