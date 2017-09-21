Камчатский метеокомментарий, 21 сентября (264/101)

21.09.2017 05:21:09 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 92%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



День: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



Вечер: +9°С, пасмурно, дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 12’18’’ (-4”).



Луна: 2% растущая.



Сегодня - Рождество Богородицы.



Народ приметил: Вторая Пречистая, малая Пречистая. Рождество Богородицы. Осенины. Оспожинки — праздник урожая. Рождество Пресвятой Богородицы называют в народе Госпожинками, или второй Пречистой; в основании этих названий лежат известные наименования, которые обыкновенно придаются нашею Церковью пресвятой Деве Марии.



Вторая встреча осени — Осенины. В этот день встречали Осенины играми и песнями. Рано утром женщины выходили к берегам рек, озер и прудов с овсяным хлебом встречать матушку Осенину. Старшая женщина стояла с хлебом, а молодые вокруг нее пели песни, а к новобрачным сходились все родные и знакомые посмотреть на их житье-бытье и поучить уму-разуму. Недавно поженившиеся пары угощали свою родню, отчего этот праздник также назывался "подне-сеньев день". Гости, по обыкновению, должны были хвалить и одновременно учить молодых. Хозяин водил гостей на двор, показывал амбары, угощал пивом из бочонка.



С Рождества Богородицы — луковая неделя, женщины собирали лук. Также убирали пчел с пасек или пчельников.



С Осенин начинались посиделки: девушки с пряжей собирались в одну избу, к ним приходили парни с гармоникой и угощением.



Вторая встреча осени.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 21 сентября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



