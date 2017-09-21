На Камчатке прошла ежегодная акция «Молодежь против преступности»

21.09.2017 00:01:20 (GMT+12)

В Камчатском крае прошла ежегодная акция «Молодёжь против преступности». Мероприятие состоялось на площадке у Камчатского выставочно-инвестиционного центра. Акцию поддержали 78 волонтеров из 8 муниципальных и краевых образовательных организаций. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и молодежной политики.



«Мероприятие проводилось в целях формирования навыков самооценки поведения у подрастающего поколения, привлечения внимания широкой общественности к проблеме преступности, мобилизации ресурсов молодежного сообщества для борьбы с преступностью», - сообщили в министерстве.



Волонтеры представили лозунги и плакаты по заданной тематике, раздали календари и блокноты с символикой акции, провели социологический опрос на тему:«Почему дети становятся преступниками?». Большинство респондентов считают, что важное значение имеет правовое воспитание несовершеннолетних. 68,3% опрошенных отметили, что всеобщими усилиями ситуацию с подростковой преступностью можно улучшить и сделать окружение более безопасным.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.