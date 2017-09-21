На Камчатке завершена реконструкция 18-километрового участка мильковской трассы

21.09.2017 00:01:20 (GMT+12)

В Камчатском крае реконструирован очередной протяжённый участок мильковской трассы. В твёрдое покрытие переведён грунтовый проезд от 231 до 249 километра, между селами Пущино и Шаромы. Во вторник, 19 сентября, участок торжественно открыли для сквозного проезда автотранспорта. Церемония прошла при участии Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко.



«Для нас уже стало доброй традицией осенью подводить итоги летнего сезона, принимая очередной участок трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. В этом году сдали 18 километров современной дороги, которая, действительно, очень востребована. Осталось ещё порядка 60 километров. 30 уже в работе. Когда будет готова документация на оставшиеся участки, мы обязательно будем заявляться в Росавтодор, чтобы получить федеральное финансирование. Порядка 6 млрд. рублей нам нужно ещё сформировать, чтобы завершить все работы на трассе и тем самым выполнить обещание, которое мы давали жителям мильковского района», - сказал Владимир Илюхин.



Работы на участке были начаты в ноябре 2015 года. В рамках двухлетнего контракта подрядчик фактически заново построил дорогу. Чтобы устроить твёрдое покрытие, на участке произвели полную замену земляного полотна: изъяли весь пучинистый грунт, заново возвели конструктив дороги, включая асфальтобетонное покрытие в соответствии с современными нормами.



«Мы все прекрасно понимаем, что дорога - это жизнь. И развитие экономики, и развитие транспортной инфраструктуры без хорошей дороги невозможно. Сейчас в крае идет мощное строительство, а это значит, Камчатка живет и развивается, становится комфортнее. Десятки тысяч людей будут ездить по этой дороге без пыли и ухабов, наши отдалённые посёлки станут доступнее, в том числе, для туризма и предпринимательской инициативы. Отрадно, что каждый год мы видим, как растёт качество дорожных работ. Все потому, что у подрядчика есть понимание, знание камчатской специфики, ответственный и добросовестный подход. Строят так, что душа радуется», - отметил Валерий Раенко.



Реконструкция участка проведена в соответствии с проектом, разработанным по заказу КГКУ «Камчатуправтодор». При составлении технического задания были учтены климатические особенности региона, прописано использование современных материалов, повышающих прочность дороги.



«В теле полотна автомобильной дороги устроена прослойка из экструдированного пенополистирола. Это позволяет существенно улучшить водно-тепловой баланс сооружения и предотвратить деформацию и пучение земляного полотна. Также на этом участке фактически перестроены 4 мостовых сооружения общей протяжённостью 146 метров. Грузоподъёмность мостов доведена до 100 тонн, что соответствует современным нагрузкам. На всём участке выполнено трёхслойное асфальтобетонное покрытие», - рассказал главный инженер КГКУ «Камчатуправтодор» Владимир Лошкарёв.



Напомним, общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 километров. В настоящее время работы на трёх участках дороги: 171 км -180 км, 208 км - 219 км, 220 км – 230 км. Сдача объектов намечена на ноябрь 2018 года. С их учётом, для полного перевода мильковской трассы в твёрдое покрытие останется перестроить ещё два гравийных участка общей протяжённостью 27 километров: 181 км – 195 км и 195 км – 208 км. Проекты этих участков уже направлены на государственную экспертизу.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.