Камчатка, 20 сентября: итоги дня

20.09.2017 17:55:57 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Две жительницы Камчатки стали жертвами интернет-мошенников.



На Камчатке перед судом предстанет иностранный гражданин, нелегально въехавший в Россию.



Мошенница из Москвы стянула у камчатской старушки все ее сбережения.



На севере Камчатки задержаны четверо браконьеров, изъято больше 1,5 тн лососей.



Селянин на севере Камчатки насмерть забил родного дядю.



Приезжий из Приморья зарезал женщину за отказ в близости.



Определены даты проведения итогового сочинения.



На Камчатке прокуратура взяла под контроль своевременное подключение отопления.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Дорожники одели в асфальт 18 километров мильковской трассы.



На Камчатке мошенница обокрала пенсионерку, представившись соцработницей.



Губернатор Илюхин поручил создать автобусную остановку для удобства прихожан храма.



В центре Петропавловска продолжают обустраивать «Зеленую аллею».



Следствие: один из рыбаков держал пограничника, второй наносил ему удары.



На Камчатке сельский завхоз до смерти забил родного дядю.



Житель Приморья убил молодую женщину на заброшенной стройке в Петропавловске.



В камчатском селе школьница ходила за пивом домой к владелице магазина.



В Петропавловске принят первый двор, благоустроенный в рамках проекта «Городская среда».



Девушка с Камчатки претендует на звание «Мисс Студенчество России».



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Жительница Петропавловска лишилась восьми тысяч рублей, пытаясь продать шиншилл через интернет. А другую женщину аферисты обманули на 230 тысяч рублей.



Реконструкция 18-километрового участка мильковской трассы завершена на Камчатке.



На Камчатке сельским чиновникам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Глава местной администрации оштрафована за нарушение трудового законодательства.



В Камчатском крае будут судить незаконно прибывшего на полуостров иностранца. Ранее депортированный мужчина сменил фамилию, вернулся в Россию и женился на местной жительнице.



Еще две лавочки появятся на «Зеленой аллее» в центре Петропавловска. Их установят до конца сентября.



На Камчатке полицейские задержали четверых браконьеров, которые не давали пройти рыбе на нерест. Помимо лосося у мужчин изъяли две лодки и невод.



Камчатский краевой суд не смягчил приговор убийце 13-летнего подростка. Молодой человек на 7 лет отправится в колонию строгого режима.



Во время пьяной ссоры житель Камчатки до смерти забил своего родственника. Мужчина скончался на месте происшествия.



В городе Елизово потушили частный дом. Почти уничтожена крыша, второй этаж повреждён на 30 %.



Лососевая путина на Камчатке завершается. Уровень освоения составил 130 % от первоначального рекомендованного улова.



На Камчатке задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины. Её тело обнаружили на территории заброшенной стройки в поселке Завойко.

