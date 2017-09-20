Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 20 сентября 2017 года

20.09.2017 14:45:55 (GMT+12)

БЮДЖЕТ С ПРОФИЦИТОМ: ПОМОГАЮТ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ И ПИВО!



100 РАБОЧИХ МЕСТ ЗА НЕДЕЛЮ. Новые инвесторы пришли на Камчатку и в Приморье.



АРХИВАЖНЫЕ КВОТЫ.