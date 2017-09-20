Камчатский гороскоп, 21 сентября

20.09.2017 13:40:15 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



День склоняет к уравновешенности, но достигнуть баланса не всегда будет легко. Возможно, иногда придется сознательно усмирять душевные импульсы, поступаться частью ресурсов или амбиций. Требуют внимания любые взаимоотношения, построенные на оказании односторонних или взаимных услуг. Наилучшие перспективы сулит законопослушность, лояльность, наличие официального договора, готовность пройти через ряд неизбежных бюрократических процедур. Не стоит прибегать к экстренным мерам, пока есть шанс задействовать стандартный сценарий урегулирования интересов. Оптимизм, внушаемый этими сутками, не стоит воспринимать как освобождение от всех обязанностей, желательно продолжать работу.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Корфская.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Атласова, Гражданская, Молчанова, бульвара Пийпа, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Береговой (в Елизове), села Кострома, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.