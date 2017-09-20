Судебные приставы стали участниками «Гонки героев»

20.09.2017 13:25:07 (GMT+12)

Судебные приставы стали участниками «Гонки героев»

    В камчатской «Гонке героев-2017», которая состоялась 16 сентября на Радыгинском полигоне, приняли участие судебные приставы полуострова.

    «Гонка Героев» – единственное в своём роде спортивно-массовое мероприятие. Команды участников преодолевают десятикилометровую дистанцию с множеством препятствий, при их разработке используются реальные объекты и элементы боевой подготовки спецподразделений Армии России.

    На старт гонки этой осенью вышло более 1600 человек.

    Многие ведомства краевого центра выставили свои команды участников. Не осталась в стороне и служба судебных приставов. Проверить свои силы в экстремальном забеге решили приставы  Елизовского районного отдела и  Петропавловск-Камчатского городского отдела № 4.

    Участие в «Гонке героев» — это возможность испытать личную силу духа, оценить свою физическую подготовленность, а для работников одного ведомства — поднять и укрепить корпоративный дух.       

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

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