Прокурор разъясняет: Введена уголовная ответственность за незаконное производство и продажу алкогольной продукции

20.09.2017 12:29:49 (GMT+12)

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 171.3, которой установлена уголовная ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и/или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей), теперь является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 171.3 УК РФ.



Указанные действия наказываются штрафом в размере от двух миллионов до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.



Перечисленные деяния, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере наказываются штрафом в размере от трех миллионов до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.



Крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая 100 тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.



Этим же законом в УК РФ введена статья 171.4, по которой уголовная ответственность наступает за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно (т.е. лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), за исключением совершенной неоднократно розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам.



Данное преступление наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.



Изменения вступили в силу 26 августа 2017 года.





