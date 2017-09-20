Участники «выездной бригады» вернулись из поездки по Пенжинскому району

20.09.2017 12:14:44 (GMT+12)

Участники выездной бригады, работавшей в Пенжинском районе с конца августа, вернулись в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.



В работе «выездной бригаде» приняли участие психиатр-нарколог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, акушер-гинеколог, хирург, клинический лаборант, рентгенолог, рентгенлаборант, врач-фтизиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач-стоматолог. Также в Пенжинском районе работали специалисты агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, инспекции государственного технического надзора, агентства по информатизации и связи и министерства территориального развития Камчатского края.



За 17 дней командировки специалисты посетили 7 сёл (Манилы, Парень, Оклан, Аянка, Слаутное, Таловка, Каменское) и 4 оленеводческих звена.



«Вертолетом в отдаленные населенные пункты и табуны были доставлены переносной рентген аппарат, ультразвуковой аппарат, лабораторное оборудование, клинико-токсикологический анализатор, дизель-генератор. Врачами проведено 4968 осмотров, в том числе 117 - детей и подростков. Выполнено 1919 обследований. В краевые и районные учреждения здравоохранения направлены 26 человек», - сказали в министерстве.



Напомним, проект «Выездная бригада» реализуется в Камчатском крае уже 9 лет. В среднем командировки длятся 20 дней. За это время специалисты посещает не только сёла и посёлки отдаленных районов Камчатки, но и выезжают в оленеводческие звенья, проводя медицинские осмотры и оформление необходимых документов на местах. В 2017 году в график включены 4 выезда. Первая бригада посетила Олюторский район, вторая – Тигильский и Соболевский, третья – в Пенжинский. Закроет год командировка в Карагинский район. Она намечена на октябрь.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.