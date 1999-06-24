Прокурор разъясняет: Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными

20.09.2017 12:28:40 (GMT+12)

Статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.



Предметом преступления выступают животные вне зависимости от форм собственности на них и их отнесения к категории диких, домашних либо содержащихся в неволе или в полувольных условиях.



Жестоким обращением с животными является их систематическое избиение, причинение боли, страданий, нанесение увечий, ран, оставление без пищи и воды, членовредительство, проведение ненаучных опытов, т.е. любое умышленное действие, повлекшее гибель животного либо причинение ему увечий.



К категории жестокого следует отнести и проведение различного рода боев между животными.

Деяние наказывается при совершении преступления:

- с применением садистских методов, то есть особо изощренным жестоким обращением с животными (мучительное умерщвление, пытки, истязания и т.п.), связанным с получением субъектом преступления удовлетворения от мучения животного;

- в присутствии детей, не достигших возраста 14 лет. При этом важно не только фактическое присутствие малолетних, но и осознание ими существа происходящего;

- из корыстных побуждений, когда мотивом совершения преступления является желание получить материальную выгоду либо избавиться от материальных затрат;

- из хулиганских побуждений, когда проявлятся стремление лица показать неуважение к обществу, нравственным и моральным нормам, желание продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к окружающим.



Уголовной ответственности по статье 245 УК РФ подлежат как собственники (владельцы) животных, так и граждане, не обладающие какими-либо правомочиями в отношении них.

Жестокое обращение с животными при вышеуказанных обстоятельствах наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 245 УК РФ).



То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ч. 2 ст. 245 УК РФ).



Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности по данной статье не привлекаются, но на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», все сведения об их жестком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о применении мер воспитательного воздействия.







