Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку для оценки жителями хода благоустройства дворов

20.09.2017 12:14:43 (GMT+12)

В памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов.



Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку (ссылка на памятку: http://kamchatka.er.ru/news/2017/9/20/partproekt-edinoj-rossii-gorodskaya-sreda-razrabotal-pamyatku-dlya-ocenki-zhitelyami-hoda-blagoustrojstva-dvorov/userdata/files/2017/09/20/pamyatka_dvory.pdf ) для общественного контроля за ходом благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщил координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев, отметив, что региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству для того, чтобы сами жители могли контролировать работы, и в случае выявленных нарушений, обращаться в приемные Партии.



Он также рассказал, что в 2017 году в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тыс. дворовых территорий в 1653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн. россиян. «В настоящее время проект «Городская среда» вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов – Челябинской области, Республике Башкортостан, Мурманской области и Хабаровском крае – уже сдаются благоустроенные объекты. На данном этапе основная задача Партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов общественных советов, активистов – осуществлять контроль за качеством выполнения работ, привлекая к этой работе неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», – сообщил Васильев.



В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн и так далее. «Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться в Партию по данным вопросам. Только вместе мы сможем сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни россиян», – подчеркнул Васильев.



По словам председателя регионального общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда» Вадима Батареева, базовыми принципами программы являются общественное участие и комплексный подход к её реализации. «В 2017 году на территории Камчатского края в программе участвуют три муниципальных образования: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. На период с 2018 по 2022 границы планируется расширить с помощью подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае». Таким образом, участвовать в реализации нашего партпроекта смогут городские округа и поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Ожидается, что общий объем финансирования составит 5,46 млрд. рублей», - сказал он.



Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».