Ирина Яровая названа самой открытой среди женщин-депутатов ГосДумы

20.09.2017 12:14:44 (GMT+12)

Наш депутат Государственной Думы, вице-спикер Ирина Яровая вновь занимает первые строчки рейтингов парламентариев. Информационно-аналитический портал "Все выборы" провел исследование активности российских парламентариев в соцсетях, основанный на подсчетах за период весенней сессии работы Госдумы и Совета Федерации. Один из пунктов исследования открытость депутатов-женщин. На первом месте в этом рейтинге Ирина Яровая, второе место заняла Ольга Епифанова, на третьем месте Светлана Журова. Как отметили организаторы исследования, методика рейтинга депутатов формировалась из количества публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента, медиарейтинга, разницы положительных и отрицательных упоминаний депутата в СМИ, наличия и обновляемости собственного сайта, наличия и активности ведения аккаунтов в социальных сетях.

