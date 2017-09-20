Прокурор разъясняет: Новое в уголовной ответственности за нанесение побоев

20.09.2017 12:26:41 (GMT+12)

Федеральным законом от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои» внесены изменения. Статья изложена в новой редакции и теперь уголовная ответственность наступает за «побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».



Под уголовно-наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, понимаются умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода.



Для правильного установления указанных побуждений в случае совершения виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки, выясняется, кто явился их инициатором, не спровоцирован ли конфликт для использования его в качестве повода к совершению противоправных действий.

В случае, если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, или когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо, нанесшее побои, не может привлекаться к ответственности по статье 116 УК РФ, так как хулиганских побуждений в его действиях не было.



Ранее статья 116 УК РФ предусматривала уголовную ответственность за побои, нанесенные, в том числе, близким людям (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители).



Теперь побои, совершенные впервые в отношении членов семьи и иных близких лиц, переведены в разряд административных правонарушений - статья 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.



Уголовная ответственность за побои в отношении членов семьи и иных близких лиц, возможна только в случае совершения указанных деяний повторно и если «домашний боксер» уже был привлечен за это к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ.



Уголовная ответственность для таких случаев установлена статьей 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».



Уголовная ответственность наступает в случае нанесения побоев или совершения иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкого вреда здоровью и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).



Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, установлен статьей 4.6 КоАП РФ и составляет один год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, применительно к статье 6.1.1 КоАП РФ – в течение года со дня уплаты административного штрафа (от 5 до 30 тысяч рублей) отбытия административного ареста (от 10 до 15 суток) или отработки обязательных работ (от 60 до 120 часов).



Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, карается по статье 116.1 УК РФ штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.







