Ирина Яровая: Для Дальнего Востока портал с туристическими маршрутами - это информационный мост с миром

20.09.2017 12:14:42 (GMT+12)

«Для Дальнего Востока портал с туристическими маршрутами - это информационный мост с миром», - такое мнение высказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, комментируя поручение Президента Владимира Путина правительству представить предложения о создании туристического информационного портала в интернете, содержащего сведения о туристских маршрутах на особо охраняемых природных территориях России. «Поручения Президента имеют большое значение и для поддержки предпринимательской инициативы по развитию экологического туризма, и для сохранения экологической уникальности России», - считает она.



«Именно доступная, удобная, яркая и достоверная информация должна стать новой картой знакомства с Россией, мотивацией, как для русских, так и зарубежных туристов к посещению Дальнего Востока и других природных территорий», - подчеркнула парламентарий.



«На ВЭФ-2017 мы увидели огромный интерес к Дальнему Востоку, ежегодный рост числа туристов более, чем в 1,5 раза. Полагаю, что необходимо создать приложение к смартфону на языках всех стран АТР, рассказывающее о привлекательности Дальнего Востока. Наши конкурентные преимущества - экология и безопасность, уникальность природных биологических и бальнеологических ресурсов, доброжелательность и доступность», - предложила Ирина Яровая. «Эти и другие предложения, направленные на развитие туризма на Дальнем Востоке и озвученные мною на ВЭФ, будут переданы в правительство», - добавила она.



«Создание портала и разработка туристических маршрутов - это и приглашение для инвесторов с гарантией стабильности и выгодного партнёрства», - заключила Ирина Яровая.

