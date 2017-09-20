Прокурор разъясняет: Чем грозит фиктивная постановка на учет иностранного гражданина

20.09.2017 12:25:33 (GMT+12)
За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
С начала текущего года в правоохранительных органах Камчатского края зарегистрировано пять преступлений данной категории, по которым в настоящее время проводится расследование.
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