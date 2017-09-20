Зарплата и отпускные выплачены

20.09.2017 12:22:23 (GMT+12)
Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку по обращению одного из работников администрации Раздольненского сельского поселения Елизовского района о несвоевременной выплате заработной платы, отпускных и оплаты проезда в отпуск.
Статьёй 136 Трудового кодекса РФ установлено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Выплата должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Установлено, что распоряжением главы администрации Раздольненского сельского поселения консультанту администрации предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 августа 2017 года с оплатой проезда и единовременной выплатой к отпуску.
В нарушение законодательства и Правил внутреннего трудового распорядка заработную плату за июль и выплаты к отпуску в установленные сроки сотрудник администрации не получил.
В ходе проверки выяснилось, что заработная плата в тот же период (до 13 августа) не выплачена еще 14 работникам администрации сельского поселения, на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Во время проведения проверки задолженность перед работниками погашена 18 августа.
По итогам проверки в отношении главы администрации Елизовская прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Государственная инспекция труда в Камчатском крае 18 сентября рассмотрела постановление прокуратуры и материалы проверки, признала должностное лицо виновным и назначила наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей (санкция ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей).
Штраф подлежит оплате из личных средств главы администрации.
Постановление не вступило в законную силу.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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