Обманули бабушку

20.09.2017 12:20:24 (GMT+12)

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что с ее банковского счета были похищены все сбережения.



В беседе с потерпевшей выяснилось, что несколько дней назад ей позвонила неизвестная. Представившись сотрудницей социальной службы, она спросила, приобретала ли пенсионерка ранее какие-нибудь лекарства?



На что пожилая женщина ответила, что несколько лет назад покупала биологически активные добавки. Услышав это, "соцработница" сообщила, что в таком случае положена денежная компенсация, а чтобы ее получить необходимо назвать реквизиты банковской карты. Выяснив номер карты и пароль, со счета потерпевшей злоумышленница похитила 61 тысячу рублей.



По данному факту проводится проверка. Установлено, что звонили потерпевшей с номера телефона, зарегистрированного в Москве.



Полиция в очередной раз напоминает гражданам о том, что не стоит доверять незнакомым людям, вступать с ними в доверительные отношения и тем более сообщать реквизиты своей банковской карты. Стражи порядка настоятельно рекомендуют всем гражданам провести со своими пожилыми родственниками профилактическую беседу и рассказать об угрозе быть обманутыми мошенниками.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

