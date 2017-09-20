Подростковая жестокость

20.09.2017 12:14:57 (GMT+12)

Во вторник, 19 сентября 2017 г., апелляционная инстанция Камчатского краевого суда оставила без изменения приговор Петропавловск-Камчатского городского суда от 27 июля 2017 г. в отношении 18-летнего жителя краевого центра, признанного виновным в убийстве 13-летнего подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



В суде первой инстанции установлено, что 1 октября 2016 года около 19 часов, находясь в районе дома № 7 по ул. Тушканова в г. Петропавловске-Камчатском, молодой человек нанес 13-летнему школьнику один сильный удар ножом в область грудной клетки.



В тот вечер подросток, испытывая давние личные неприязненные отношения к парню, в присутствии двух своих товарищей нанес молодому человеку несколько ударов ногами и руками и пытался повалить его на землю. В какой-то момент школьник отвлекся на окрик женщины с балкона, которая требовала прекратить потасовку и грозилась вызвать полицию. Пока подросток отвернулся в сторону женщины, парень выхватил нож и со всей силы ударил им своего обидчика в грудь.



В результате интенсивного кровотечения, приведшего к быстрому обескровливанию организма, потерпевший скончался на месте до приезда «скорой».



На момент происшествия подросток выглядел значительно старше своих лет, превосходил в силе и росте молодого человека, поскольку у последнего имеются отставания в физическом и умственном развитии.



Согласно заключению экспертизы наличие этих отклонений не препятствовало осужденному осознавать характер и значение совершаемых им действий. Состояния аффекта у него не установлено. Нож он носил давно, неоднократно угрожал применить его и роковой удар нанес умышленно в момент, когда подросток отвернулся.



Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному предстоит принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.



Сторона защиты обжаловала приговор, но краевой суд оставил его без изменения.



Приговор вступил в законную силу.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

