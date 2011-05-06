Отопительный сезон под контролем

20.09.2017 12:13:17 (GMT+12)

Для подключения тепла на территории конкретного муниципального образования (городского или сельского поселения) местная администрация должна принять постановление о начале отопительного периода.
    
В соответствии с законодательством (постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

С учетом этого требования местные власти не могут опаздывать с изданием постановления, но в интересах граждан вправе принять его раньше указанного срока.
В настоящее время отопительный сезон уже начат во всех населенных пунктах Корякского округа, в Мильковском, Быстринском и Соболевском районах края. Нарушений срока начала отопительного периода не выявлено.

Там, где тепло еще не подключено, городские и районные прокуроры контролируют своевременность и законность издания постановлений.

В случае нарушения прав граждан будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в июне текущего года в Усть-Камчатском и Елизовском районах прокуратура добилась отмены постановлений об окончании отопительного периода, принятых до наступления тепла. Виновные привлечены к административной ответственности.

Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

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