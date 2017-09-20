Антипутина

20.09.2017 12:12:00 (GMT+12)

В ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением законности в сфере добычи водных биологических ресурсов правоохранители в рамках операции «Путина» задержали четверых жителей с. Ковран от 28 до 43 лет, которые занимались выловом лосося в запрещенный в соответствии с действующим законодательством день, когда рыбе позволяют пройти на нерест.



На месте происшествия у злоумышленников изъяты две лодки, 25-метровый невод, а также более полутора тонн тихоокеанского лосося (кижуча и горбуши). В результате противоправной деятельности задержанных, сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составила около 350 тысяч рублей.



В отношении подозреваемых, признавших свою вину, ОД ОМВД России «Корякский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимально пять лет лишения свободы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

