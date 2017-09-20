Убийство на стройке

20.09.2017 12:09:42 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 32-летней женщины, обнаруженной на территории заброшенной стройки в поселке Завойко.



Благодаря грамотной и слаженной работе следователя следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 41-летний уроженец Сахалинской области, прилетевший на полуостров из Приморского края на заработки.



По данным следствия, 16 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в гостях у своих знакомых познакомился с потерпевшей в ходе совместного распития спиртных напитков. После того, как спиртное закончилось, подозреваемый совместно с потерпевшей пошли в магазин.



После покупки спиртного, подозреваемый, проходя мимо заброшенной стройки, предложил женщине вступить с ним в половую связь. Получив отказ, нанес по телу женщины несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылся.



Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





