Буйный племянник

20.09.2017 12:08:00 (GMT+12)
Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Ачайваям Олюторского района, 1992 года рождения, работающего завхозом ФАП с. Ачайваям. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, днем 15 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в гостях у общего знакомого вместе со своим дядей, в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры, руками и ногами нанес множественные удары в область головы и туловища 57-летнего родственника. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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