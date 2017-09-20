В Милькове сегодня

20.09.2017 11:47:14 (GMT+12)

В Милькове сегодня пасмурно, после дождя, прошедшего ночью, свежо и сыро. Ветра нет, + 12... Спокойно и тихо.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.