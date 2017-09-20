Обзор «Российской газеты» за 20 сентября 2017 года

20.09.2017 06:05:51 (GMT+12)

Только в «РГ»

Камера ожидания

Федеральная палата адвокатов предлагает отпускать из СИЗО обвиняемых, которых долго не навещал следователь

Владислав Куликов

Федеральная палата адвокатов подготовила свои предложения по изменению УПК, которые призваны снизить число сидельцев в СИЗО. Предлагается отпускать человека из-под стражи, если с ним достаточно долго не проводились следственные действия. Как сообщил на «Деловом завтраке» в «РГ» президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, документ был направлен в правительство страны и администрацию президента России.

Интервью – на 1 полосе



Тема с философом Алексеем Козыревым:

Политика и мораль несовместимы?

Валерий Выжутович

Что считать нормой морали в политике? Действительно ли «цель оправдывает средства»? Возможна ли политика там, где провозглашаются абсолютные моральные ценности? Обсудим тему с кандидатом философских наук, заместителем декана философского факультета МГУ Алексеем Козыревым.

Интервью – на 9 полосе



Инициатива

Так сели

Чиновников в Удмуртии пересадили со служебных автомобилей на такси

Яна Шамаева, «Российская газета», Ижевск

Эксперимент начали с экономического блока правительства Удмуртии. Первыми на такси со служебных авто пересели сотрудники министерства промышленности и торговли, министерства экономики, агентства информатизации и связи, а так же инвестиционного развития, сообщили «РГ» аппарате главы и правительства региона.

В рамках госзакупок власти республики заключили договор с таксомоторной компанией.

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Деньги

Отдай треть банку

Комфортный для выплаты ипотеки доход упал ниже 70 тысяч рублей

Ирина Жандарова

Рекомендованный размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился до 69,5 тысячи рублей. С начала года этот показатель потерял 5 процентов.

Раньше банки готовы были одобрить кредит заемщикам с заработком в среднем 73,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Комфортным средним доходом НБКИ посчитало платеж по ипотечному кредиту, который составляет треть доходов заемщика, или 33 процента. Теперь на решение квартирного вопроса могут рассчитывать заемщики с заработком на 3,6 тысячи рублей меньше.

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Правила игры

Узок круг

80 процентов госзакупок приходятся на 3 процента поставщиков

Елена Березина

В системе госзакупок на долю трех процентов поставщиков приходится 80 процентов стоимости всех госконтрактов. Таковы данные исследования «Атлас контрактной системы», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР).

Анализ показал, что отечественный рынок госзаказа сильно централизован и на нем повсеместно доминирует узкий круг крупных поставщиков. «В 2016 году примерно 8,8 тысячи хозяйствующих субъектов законтрактовали более 4,4 триллиона рублей. Это значит, что 2,98 процента от всех работавших в госзаказе поставщиков привлекли 80 процентов стоимости всех контрактов», — сообщает ЦСР. При этом доминирование крупных поставщиков свойственно всем регионам.

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Бюджет

За «лошадей» заплатишь

Цена мощных иномарок может вырасти из-за подъема акцизов

Тарас Фомченков

Акцизы на мощные импортные легковые автомобили в 2018 году могут серьезно подрасти, что потянет за собой в сторону увеличения итоговую стоимость машин. Впрочем, рост ценников на дорогие автомобилей с большим табуном лошадей под капотом, будет касаться далеко не всех россиян.

Намерение повысить акцизы следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018—2019 годы, который размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Это будет касаться не только импортируемых в Россию машин, но и тех, которые производятся у нас в стране, уточняет исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. И в результате может подхлестнуть спрос на дорогие автомобили.

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Социология

Человеку не волк

Любим ли мы свою работу?

Екатерина Добрынина

Как выяснили социологи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в целом россияне своей работой довольны.

Главный вопрос был россиянам задан прямо и просто: «Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены своей работой?» «Да» ответили три четверти граждан (73%), «нет» — примерно четверть (25%), 2% от оценок уклонились. Но «в целом» не означает «полностью». Как удалось выяснить исследователям, 61% граждан недоволен размером своей заработной платы, удовлетворение этим важнейшим аспектом своей трудовой деятельности высказали лишь 37%. Еще 15% граждан не устраивает их рабочий график, 18% пожаловались на то, что условия труда из рук вон плохи. Немало претензий вызывает у граждан степень повседневной загрузки.

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Земля

Кто в лес, кто по дрова

Россияне не до конца поняли суть «лесной амнистии»

Нина Егоршева

С момента объявления в России «лесной амнистии», устанавливающей порядок определения границ частных земельных участков, пересекающихся с землями лесного фонда, прошел месяц. Добросовестные владельцы земель получили право вывести свои наделы из «лесных» земель. Однако практика применения нового закона показала, что чиновникам на местах либо не хватает разъяснений от федерального центра, либо они просто не успели разобраться в документе и трактуют закон исходя из собственных представлений.

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Продукты

Свиньи отпущения

Китай снял ключевые ограничения для поставок российского мяса на свой рынок

Сергей Куликов

Китай признал свободными от ящура 49 российских регионов, так что для поставок мяса на китайский рынок проблем нет, заявили власти Поднебесной. Между тем эксперты предупреждают, что от формального снятия запрета до реального начала поставок может пройти немало времени.

По данным минсельхоза, Россия и Китай ведут переговоры о поставках российского мяса, включая птицу и свинину. При этом старт поставок может быть дан до конца текущего года. Помешать может только какое-то серьезное изменение ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), считает главный эксперт по развитию отрасли Национального союза свиноводов Григорий Аксаньян. В то же время, как отмечает Аксаньян, нашим поставщикам придется готовиться к серьезной борьбе.

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("Российская газета").













