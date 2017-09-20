Камчатский метеокомментарий, 20 сентября (263/102)

20.09.2017 05:45:39 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 747 мм рт. ст., относительная влажность: 90%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



День: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



Вечер: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возиущения.



Долгота светового дня: 12’22’’ (-5”).



Луна: 0%.



Сегодня - Луков день.



Народ приметил: Созонт. Луков день. В селах начиналась заготовка репчатого лука, повсеместно убирали лук, а то его головка не успеет высохнуть. В комнатах развешивали луковицы — воздух очищался. Считали, что лук от семи недуг, поэтому его ели с хлебом, солью, квасом и были здоровы, имели свежий цвет лица.



Издавна считали, что лук играет важную роль, говорили: "Лук с чесноком — родные братья", "Кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук", "В нашем краю — словно в раю: луку да рябины не приешь", так и ходят в народной Руси поговорки о луке: "Лук да баня все поправят", "Лук — добро и в бою, и во щах", но приметили: "Много одежки на луковицах — быть зиме холодной". Лук продавали на базарах и на осенних ярмарках.



Выросли шишки на ели низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 сентября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



