Добрый день, Камчатка! Бур ӵукнаен!

20.09.2017 05:22:46 (GMT+12)
Сегодня среда, 20 сентября 2017 года. По старому стилю 7 сентября.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860).
Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Луки (после 975).
Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвитеров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Стефана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория Аверина, Василия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова (1937).
По мусульманскому календарю — 29 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры
По еврейскому календарю — 29 элуля 5777 года.
ЕСТЬ ПОВОД
День рекрутера в России.
День HR-менеджера в России.
День независимости Южной Осетии.
День нефтяников Азербайджана.
День таможенника Беларуси.
День предпринимателя Кыргызстана.
20 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1378 Начало Великого раскола (или Великой схизмы) в Римско-католической церкви.
1519 Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.
1802 В России учреждены министерства вместо коллегий.
1862 В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».
1862 В Петербурге открыта первая в России консерватория.
1946 Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1613 Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.
1778 Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал.
1922 Григорий Поженян, советский и российский поэт и писатель.
1934 Софи Лорен, итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара».
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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