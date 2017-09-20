Добрый день, Камчатка! Бур ӵукнаен!

20.09.2017 05:22:46 (GMT+12)

Сегодня среда, 20 сентября 2017 года. По старому стилю 7 сентября.



Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860).



Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Луки (после 975).



Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвитеров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Стефана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория Аверина, Василия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова (1937).



По мусульманскому календарю — 29 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 29 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День рекрутера в России.



День HR-менеджера в России.



День независимости Южной Осетии.



День нефтяников Азербайджана.



День таможенника Беларуси.



День предпринимателя Кыргызстана.



20 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1378 Начало Великого раскола (или Великой схизмы) в Римско-католической церкви.



1519 Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.



1802 В России учреждены министерства вместо коллегий.



1862 В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».



1862 В Петербурге открыта первая в России консерватория.



1946 Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1613 Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.



1778 Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал.



1922 Григорий Поженян, советский и российский поэт и писатель.



1934 Софи Лорен, итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



