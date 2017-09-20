Добрый день, Камчатка! Бур ӵукнаен!

20.09.2017 05:22:46 (GMT+12)

Добрый день, Камчатка! Бур ӵукнаен!

Сегодня среда, 20 сентября 2017 года. По старому стилю 7 сентября.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860).

Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Луки (после 975).

Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвитеров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Стефана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория Аверина, Василия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова (1937).

По мусульманскому календарю — 29 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры

По еврейскому календарю — 29 элуля 5777 года.

ЕСТЬ ПОВОД

День рекрутера в России.

День HR-менеджера в России.

День независимости Южной Осетии.

День нефтяников Азербайджана.

День таможенника Беларуси.

День предпринимателя Кыргызстана.

20 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1378  Начало Великого раскола (или Великой схизмы) в Римско-католической церкви.

1519  Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.

1802  В России учреждены министерства вместо коллегий.

1862  В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».

1862  В Петербурге открыта первая в России консерватория.

1946  Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1613  Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.  

1778  Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал.  

1922  Григорий Поженян, советский и российский поэт и писатель.  

1934  Софи Лорен, итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара».  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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