Обзор еженедельника «Камчатский край» за 20 сентября 2017 года

19.09.2017 20:49:36 (GMT+12)
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В Санкт-Петербург – со своей рыбой. Рыбаки Камчатки стали участниками Международного рыбопромышленного форума и выставки в городе на Неве
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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