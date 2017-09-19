Обзор еженедельника «Камчатский край» за 20 сентября 2017 года

19.09.2017 20:49:36 (GMT+12)

Роста не будет! Правительство края отстояло в Верховном суде обоснованность «замороженных» тарифов для камчатцев



Министр соцразвития и труда края Инесса КОЙРОВИЧ – о повышении зарплат бюджетникам в 2018 году



Здесь будет Дом молодежи! Как идет реконструкция здания ДОРА в Петропавловске



В Санкт-Петербург – со своей рыбой. Рыбаки Камчатки стали участниками Международного рыбопромышленного форума и выставки в городе на Неве



Страсти по «Матильде». Увидят ли камчатцы скандальный фильм на экранах кинотеатров?



Самые гостеприимные медведи. Почему медведи Курильского озера удивительно толерантны к людям



Отопительный сезон на Камчатке: какие районы подключены к теплу, когда очередь Петропавловска?



Не до благодарности. Будьте объективны! – в защиту медиков Камчатки.



Камчатку взбаламутили украинские кибертеррористы?



Автобусы между Эссо и Анавгаем – только по решению суда



И целой «Тавриды» мало! Наш корреспондент Яна ГАПОНЮК побывала на смене «Молодые журналисты» всероссийского форума в Крыму



Экструдированные корма: что это такое и с чем их едят?



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