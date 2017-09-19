Обзор еженедельника «Камчатский край» за 20 сентября 2017 года

19.09.2017 20:49:36 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край» за 20 сентября 2017 года

Роста не будет! Правительство края отстояло в Верховном суде обоснованность «замороженных» тарифов для камчатцев

Министр соцразвития и труда края Инесса КОЙРОВИЧ – о повышении зарплат бюджетникам в 2018 году

Здесь будет Дом молодежи! Как идет реконструкция здания ДОРА в Петропавловске  

В Санкт-Петербург – со своей рыбой. Рыбаки Камчатки стали участниками Международного рыбопромышленного форума и выставки в городе на Неве

Страсти по «Матильде». Увидят ли камчатцы скандальный фильм на экранах кинотеатров?

Самые гостеприимные медведи. Почему медведи Курильского озера удивительно толерантны к людям

Отопительный сезон на Камчатке: какие районы подключены к теплу, когда очередь Петропавловска?

Не до благодарности. Будьте объективны! – в защиту медиков Камчатки.

Камчатку взбаламутили украинские кибертеррористы?

Автобусы между Эссо и Анавгаем – только по решению суда

И целой «Тавриды» мало! Наш корреспондент Яна ГАПОНЮК побывала на смене «Молодые журналисты» всероссийского форума в Крыму

Экструдированные корма: что это такое и с чем их едят?

Программа ТВ, афиша выходного дня, кроссворд, гороскоп.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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