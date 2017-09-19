Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 20 сентября 2017 года

19.09.2017 20:15:59 (GMT+12)

ЭПИДЕМИЯ УГРОЗЫ Камчатка подверглась нападению «террористов»



БЕЗ БОЕВЫХ ПОТЕРЬ В Петропавловске прошла экстремальная «Гонка героев»



ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ Как сделать незабываемое предложение руки и сердца



ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ Сколько будут получать бюджетники



«УЛЁТНЫЕ» ТАРИФЫ «Безбагажные» билеты не снизили цены на перелёты



ГОРОД ЖДЁТ ТЕПЛО Когда в Петропавловске включат отопление



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 20 сентября. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru

