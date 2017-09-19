Срочно в номер: в Петропавловске-Камчатском введен режим повышенной готовности

19.09.2017 20:13:53 (GMT+12)

Согласно информации, поступившей от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю», с 20 по 21 сентября на территории Петропавловска-Камчатского прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя. При этом, сила ветра будет достигать до 22-27 м/секунду. Плохая погода в краевой столице сохранится до конца четверга, 21 сентября. В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, с 22:00 19 сентября и до 09:00 22 сентября все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.



Руководителям предприятий и организаций, расположенных в краевой столице, рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств для выполнения превентивных и ликвидационных мероприятий. Кроме того, ресурсоснабжающим организациям, дорожным предприятиям, управляющим компаниям рекомендовано усилить дежурные смены и увеличить количество дежурных аварийно-восстановительных бригад.



Для оперативного и своевременного реагирования на возможные аварии в период прохождения циклона горожанам необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Номера телефонов ЕЕДС: 235-300, 235-301, 235-302, 235-303, 235-304, 235-305 (…06-09). В случае возникновения коммунальных аварий сотрудники ЕДДС смогут оперативно организовать выезд ремонтных бригад к месту происшествия.



До тех пор, пока погода не наладится, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.