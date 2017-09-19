Срочно в номер: в Петропавловске-Камчатском введен режим повышенной готовности

19.09.2017 20:13:53 (GMT+12)
Согласно информации, поступившей от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю», с 20 по 21 сентября на территории Петропавловска-Камчатского прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя. При этом, сила ветра будет достигать до 22-27 м/секунду. Плохая погода в краевой столице сохранится до конца четверга, 21 сентября. В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, с 22:00 19 сентября и до 09:00 22 сентября все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Руководителям предприятий и организаций, расположенных в краевой столице, рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств для выполнения превентивных и ликвидационных мероприятий. Кроме того, ресурсоснабжающим организациям, дорожным предприятиям, управляющим компаниям рекомендовано усилить дежурные смены и увеличить количество дежурных аварийно-восстановительных бригад.
Для оперативного и своевременного реагирования на возможные аварии в период прохождения циклона горожанам необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Номера телефонов ЕЕДС: 235-300, 235-301, 235-302, 235-303, 235-304, 235-305 (…06-09). В случае возникновения коммунальных аварий сотрудники ЕДДС смогут оперативно организовать выезд ремонтных бригад к месту происшествия.
До тех пор, пока погода не наладится, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+