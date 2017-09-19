В преддверии отопительного сезона Борис Чуев побывал на объектах коммунальной инфраструктуры Тигильского района

19.09.2017 16:24:40 (GMT+12)

По оценке депутата, подготовка к отопительному сезону в этом муниципалитете выполнена на достойном уровне.



Председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев вместе с главой Тигильского района Сергеем Бородаем осмотрел котельные и объекты тепло- и электроснабжения, угольный и топливный терминалы в селах Тигиль, Воямполка и Седанка.



Как сообщил депутат, цель поездки – мониторинг подготовки населенных пунктов к зимнему отопительному сезону. По информации главы муниципалитета, завоз энергоносителей в Тигильский район осуществлен полностью: доставлены в необходимом количестве уголь и дизельное топливо, за исключением отдаленных населенных пунктов, где доставка возможна только по зимнику. Сергей Бородай отметил, что во всех селах есть переходящие запасы топлива.



Начальник участка теплотехнического обслуживания коммунального предприятия в Седанке Лев Соляник сообщил, что котельная и теплотрасса в селе готовы полностью: «Все отпрессовано, уголь завезен в полном объеме, угля хватит до весны следующего года. До декабря в котельной будут работать 8 человек, а затем 12 человек плюс тракторист, два электрика, сварщик. Люди довольны, рабочими местами дорожат».



Также Борис Чуев обсудил вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду с главой поселка Палана.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.