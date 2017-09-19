Камчатка, 19 сентября: итоги дня

19.09.2017 19:24:42 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На 7 лет отправится в колонию умственно отсталый убийца подростка.



Камчатцев приглашают на ярмарку «Дары камчатской осени».



Верховный суд подтвердил обоснованность «замороженных» тарифов на Камчатке.



Лагерь «Альбатрос» оштрафовали за сверхурочные несовершеннолетних работников.



На Камчатке выбрали лучших контролеров-электромонтеров.



Студентка и школьница представят Камчатку на всероссийском и международном конкурсах красоты.



На Камчатке отпразднуют 55-летие первого в мире института вулканологии и сейсмологии.



На Камчатке хотят построить инновационный центр обработки продуктов питания ускоренными электронами.



Недостроенный торговый центр у ЦУМа пустят с молотка.



11-летний ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске 18-летнего парня отправили в колонию за убийство подростка.



Верховный суд подтвердил право жителей Камчатки на «замороженные» тарифы.



Жителей и гостей Петропавловска приглашают на ярмарку «Дары камчатской осени».



В Петропавловске недостроенный деловой центр у ЦУМа выставили на торги.



В Петропавловске обнаружили мертвой молодую женщину, мать троих детей.



В Петропавловске на пешеходном переходе под колеса «Тойоты» попал школьник.



В Петропавловске введут режим повышенной готовности в связи с циклоном.



На Камчатке детский лагерь оштрафовали за эксплуатацию подростков.



На кольце «Нового рынка» в Петропавловске с прицепа свалился БТР.



Жителю Петропавловска грозит срок за создание порногруппы в сети «Ватсап».



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Первый двор, благоустроенный в рамках проекта «Городская среда», принят в камчатской столице. В планах мэрии на этот год — отремонтировать 35 придомовых территорий.



За неделю полицейские задержали в Петропавловске троих наркоманов. У всех мужчин при себе имелась «синтетика».



У камчатского предпринимателя забрали участок, которым он не пользовался больше трёх лет. Он отказался вырубить деревья и кустарники на своей земле.



На Камчатке 13-летней девочке продали пиво. За спиртным подросток пришла домой к владелице одного из магазинов.



Роста не будет: Верховный суд подтвердил обоснованность «замороженных» тарифов на Камчатке. Удовлетворённую сумму исковых требований компенсируют энергетикам за счёт краевого бюджета.



С начала года из Петропавловска вывезли более 60 гаражей, павильонов, киосков и купав. Причина демонтажа объектов — их незаконное размещение.



В Петропавловске обнаружили тело убитой 32-летней женщины. Она найдена в одном из домов на улице Петра Ильичева.



На вертолёте пришлось эвакуировать «туриста, мечтавшего погулять по Камчатке». 54-летний мужчина отправился в пешую прогулку по Срединному хребту.



Камчатские модели представят край на всероссийском и международном конкурсах. Девушки отправятся на материк на этой неделе.



Перекладку коммуникаций на улице Ленинградской в Петропавловске завершат к октябрю. 6Сотрудники горводоканала заменили уже около 2 километров сетей.

