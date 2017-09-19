Сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

19.09.2017 16:28:19 (GMT+12)
В минувшее воскресенье днем на улице Пограничная в Петропавловске-Камчатском сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения.
В ходе личного досмотра при себе у доставленного в городское Управление МВД оказался бумажный пакет с веществом похожим на табак. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина употреблял наркотик. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, его общий вес составляет 0,27 грамма (крупный размер).
В отношении злоумышленника следственным Управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый в порядке ст.91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации помещен в изолятор временного содержания.
Расследование уголовного дела продолжается. Стоит отметить, что за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения 37-летний горожанин привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
На прошлой неделе постовые задержали еще двух горожан, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
В минувший четверг с улицы Тушканова полицейские доставили в отделение двоих неработающих граждан, 1995 года рождения. При себе у них обнаружили синтетическое наркотическое средство. За отказ от медосвидетельствования, находившиеся по внешним признакам в состоянии опьянения молодые люди, привлечены к административной ответственности по ст. 6.9. КРФобАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и помещены в спецприемник. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении молодых людей уголовных дел.
Напоминаем, что в Камчатском крае в круглосуточном режиме работает телефон доверия 8(4152) 42-53-53, по которому камчатцы могут анонимно сообщить о возможных распространителях, потребителях наркотических средств, психотропных веществ.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому
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