Камчатская студентка представит край в финале конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»

19.09.2017 16:24:43 (GMT+12)

Студентка Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Ольга Мудрая представит край в финале XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017». Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края.



«Финал конкурса состоится в Челябинске в период с 22 по 27 сентября. За звание главных титулов студенчества России будут бороться 34 девушки и 17 парней, - сказали в министерстве. - Талантливые студенты со всей страны в течение пяти дней будут репетировать хореографические номера и дефиле, работать над своими домашними заданиями, участвовать в фотосессиях, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Самый яркий финал осеннего шоу красоты и творчества состоится 26 сентября в театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Победителями станут те, кто сочетает в себе внешние данные, духовные и интеллектуальные качества, спортивную подготовку и творческие способности.



Состав жюри конкурса определится ближе к финалу, а вести конкурс будут телеведущий, актер и общественный деятель Арчи и Вице-Мисс Студенчество России-2014 Виолетта Чиковани.



Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.