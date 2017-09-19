На Камчатке выбрали лучшего почтового водителя

19.09.2017 16:24:41 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском прошел краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель-2017». За первое место боролись восемь водителей Почты России из разных городов края.



В рамках конкурса участникам необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. Первый этап включал в себя тестирование на знание правил дорожного движения. За 20 минут конкурсанты должны были ответить на 20 вопросов. На втором этапе необходимо было показать навыки управления автомобилем, оказать первую медицинскую помощь и сменить колесо.



По итогам победителем конкурса «Лучший водитель-2017» стал водитель автомобиля Транспортного цеха Вячеслав Бондаренко. Второе место занял водитель Леонид Стрижаков, а третье – Дмитрий Семенов, работники Транспортного цеха УФПС Камчатского края.



«Конкурсы профессионального мастерства очень важны и интересны. Здесь можно не только проверить свои силы, но и обменяться опытом с другими водителями», - прокомментировал Вячеслав Бондаренко.



Победитель краевого этапа конкурса будет представлять Камчатский край на макрорегиональном конкурсе, где встретятся лучшие водители со всего Дальнего Востока.



Отметим, что проведение профессиональных конкурсов является доброй традицией Почты России. Кроме определения лучших водителей, проводятся конкурсы профессионального мастерства среди почтальонов, операторов и начальников отделений почтовой связи. Такие конкурсы мотивируют сотрудников к достижению наивысших производственных результатов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

