Камчатский гороскоп, 20 сентября

19.09.2017 15:11:57 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня не стоит предпринимать важные действия утром: будет мешать пониженный тонус или комплекс внешних условий, может держать в неопределенности неоднозначность результатов, возможна меланхолия, неуверенность.



Во второй половине дня появится больше гармонии и оптимизма, начнут играть более выраженную роль отношения между людьми и правовые механизмы, их регулирующие. Однако не стоит ждать автоматического тотального улучшения. Вместо поиска «таблетки от всех болезней», лучше направить внимание на отдельные детали, способные в сумме повлиять на ситуацию.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Высотная.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Труда, Семена Удалого, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Советской, Байкальской, Декабристов, Космического проезда, районов ЖБФ – СРВ, 4 – 5 км, 11 (в краевом центре), Калининской (в Елизове), села Тигиль, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.