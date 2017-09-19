Камчатский гороскоп, 20 сентября

19.09.2017 15:11:57 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Сегодня не стоит предпринимать важные действия утром: будет мешать пониженный тонус или комплекс внешних условий, может держать в неопределенности неоднозначность результатов, возможна меланхолия, неуверенность.
Во второй половине дня появится больше гармонии и оптимизма, начнут играть более выраженную роль отношения между людьми и правовые механизмы, их регулирующие. Однако не стоит ждать автоматического тотального улучшения. Вместо поиска «таблетки от всех болезней», лучше направить внимание на отдельные детали, способные в сумме повлиять на ситуацию.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Высотная.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Труда, Семена Удалого, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Советской, Байкальской, Декабристов, Космического проезда, районов ЖБФ – СРВ, 4 – 5 км, 11 (в краевом центре), Калининской (в Елизове), села Тигиль, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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