Срочно в номер: камчатские полицейские готовы к возможным ЧС в связи с предстоящей непогодой

19.09.2017 15:26:38 (GMT+12)

По сообщению специалистов, циклон подойдет к берегам полуострова 20 сентября и будет оказывать влияние на южные районы в течение суток.

В связи с предстоящим ухудшением погодных условий полиция призывает граждан воздержаться от прогулок вдалеке от населенных пунктов, не выезжать на трассы без необходимости, а также не отпускать на улицу детей и пожилых людей без посторонней помощи и сопровождения.

С наружными нарядами полиции проведены дополнительные инструктажи. В случае чрезвычайных ситуаций полиция готова оказать помощь населению. 

Согласно прогноза, 20 и 21 сентября в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, усиление ветра на юго-западном побережье будет достигать 22-27 метров в секунду.

Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю (8-415-2)-27-11-02;
Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (8-415-2)-42-44-01;
Дежурная часть ОП № 1 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (8-415-2)-22-67-11
Дежурная часть ОМВД России по Елизовскому району(8-415-31)-6-23-83;
Дежурная часть ОМВД по ЗАТО Вилючинск: (8-415-35)-3-19-18.
Дежурная часть МО МВД России «Усть-Камчатский» (8-415-34)-2-01-02;
Дежурная часть МО МВД России «Усть-Большерецкий» (8-415-32)-2-13-02;
Дежурная часть МО МВД России «Мильковский» (8-415-33)-2-30-20;
Дежурная часть МО МВД России «Корякский» (8-415-43)-3-13-04.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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