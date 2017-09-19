В Петропавловске-Камчатском завершилось первенство города по шахматам среди молодежи

19.09.2017 14:41:47 (GMT+12)

35 спортсменов из 16 общеобразовательных школ Петропавловска-Камчатского приняли участие в городском первенстве по шахматам. Соревнования прошли со 2 по 16 сентября на базе детско-юношеской спортивной школы №1. Об этом сообщили в Управлении образования администрации краевой столицы.

По итогам соревнования первое место среди юношей занял ученик средней школы №1 Роман Нагорный, второе место у Данила Плотникова из 39 гимназии, третье место занял Владимир Голочевский из 8 школы.

«Чемпион этих соревнований получил право на участие в чемпионате Камчатского края по шахматам среди мужчин, который запланирован к проведению в 2018 году», - добавили в Управлении.

Среди девочек первой стала Елена Емельянова из средней школы №7, второе место у Ангелины Алексеевой, третье заняла Злата Пудалева – обе ученицы школы № 40.

Поздравляем шахматистов с победой и желаем им дальнейших спортивных успехов.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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