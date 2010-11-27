Камчатская таможня информирует о преимуществах применения электронных банковских гарантий

19.09.2017 14:41:46 (GMT+12)

Камчатская таможня информирует, что участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), начиная с 3 апреля 2017 года, могут обеспечивать свои обязательства перед таможенными органами электронными банковскими гарантиями без представления документов в бумажном виде.



Такая возможность предусмотрена вступившим в силу в июне 2016 года Федеральным законом от 30.12.2015 № 463-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в статью 141 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - Закон № 311). Они предусматривают возможность выдачи банковских гарантий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, иными словами, речь идет об электронных банковских гарантиях. Теперь в таможенные органы банковские гарантии направляют непосредственно кредитные организации. При этом Законом № 311 для электронной банковской гарантии предусмотрен более короткий срок принятия - в течение одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления в таможенный орган.



В случае предоставления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе, закон отводит пять рабочих дней со дня ее поступления. При этом напомним, что гарантия, поданная в таком виде, принимается таможенным органом только при поступлении от гаранта соответствующего электронного сообщения (подтверждения банка о выдаче банковской гарантии). Отсутствие электронного подтверждения банка о выдаче банковской гарантии повлечет отказ в ее приеме.



Для реализации нового закона Банк России издал Положение от 27.05.2016 № 545-П, определившее технологию информационного взаимодействия кредитных организаций, Центробанка РФ и ФТС России.



Кредитные организации при оформлении банковских гарантий должны указывать в электронных сообщениях, направляемых в ФТС России, виды обеспечиваемых обязательств. Для исключения ошибок при оформлении банковской гарантии участникам ВЭД необходимо информировать кредитную организацию о виде соответствующего обязательства. Справочник видов обязательств приведен на сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru/analytics/Federal_DC/format_545p.zip .

Таким образом, участникам ВЭД теперь не нужно представлять таможенному органу бумажные документы. Также нет необходимости лично получать гарантию банка и направлять ее в таможню. Кредитная организация сделает это сама.

Оформление банковских гарантий в виде электронного документа существенно ускоряет процесс их принятия таможенными органами и исключает необходимость представления ряда документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших гарантию. Электронная банковская гарантия, наряду с существующими технологиями электронного денежного залога и поручительства, предоставляет участникам ВЭД реальную возможность внести необходимое обеспечение непосредственно при декларировании товаров.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.