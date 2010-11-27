Камчатская таможня информирует о преимуществах досудебного обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц

19.09.2017 14:41:45 (GMT+12)

Камчатская таможня информирует о том, что граждане и участники внешнеэкономической деятельности вправе обжаловать решения, действия (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц как в суд, так и в вышестоящие таможенные органы. При этом досудебное, ведомственное обжалование имеет ряд преимуществ.



Требования к содержанию жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица установлены Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В отличие от требований, установленных для заявления о признании решения, действия (бездействия) незаконным, направляемого в суд, требования к жалобе минимальны.



Так, лицу, подающему в таможенный орган жалобу, достаточно указать существо обжалуемых решения, действия (бездействия), в то время как направляемое в суд заявление о признании решения, действия (бездействия) незаконным должно содержать ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемое решение, действие (бездействие).



Согласно Закону о таможенном регулировании, заявитель может не представлять в таможенный орган документы и сведения, которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в этой жалобе.



Законом о таможенном регулировании установлены непродолжительные сроки рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица. Такая жалоба рассматривается таможенным органом в срок не более одного месяца со дня ее поступления в таможенный орган, правомочный рассматривать указанную жалобу, а в исключительном случае – в срок не более двух месяцев.



Судебное разбирательство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) в суде первой инстанции осуществляется в срок до трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд.

Рассмотрение жалобы таможенным органом в отличие от рассмотрения заявления судом производится бесплатно.



Любое заинтересованное лицо может обратиться с вопросами, касающимися деятельности Камчатской таможни и таможенных постов, а также может подать жалобу на решения, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица. Для своевременного выявления нарушений прав граждан и участников внешнеэкономической деятельности, а также для выявления фактов злоупотреблений служебным положением коррупционной направленности со стороны должностных лиц таможни в Камчатской таможне работает «телефон доверия» 8 (4152) 25-19-11, 21-89-92.



Жалобы граждан и организаций принимаются в кабинете № 303 (тел. 8 (4152) 218-981) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 35. Иные письменные обращения можно направить также по факсу 8 (4152) 21-89-25 или электронной почтой по адресу admcust2@mail.ru. Информацию о графике приема можно уточнить по телефонам: 8 (4152) 21-89-98, 21-89-80.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.