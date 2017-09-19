Олег Кукиль: Верховный суд подтвердил обоснованность «замороженных» тарифов на Камчатке

19.09.2017 14:41:45 (GMT+12)

Решение краевого суда об удовлетворении части требований ПАО «Камчатскэнерго» не отменяет действий Правительства края по заморозке энерготарифов для населения: роста не будет. Об этом заявил руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Олег Кукиль.



«По поручению Губернатора Камчатского края Региональная служба по тарифам и ценам проводит работу по оптимизации и снижению тарифов для населения. В крае уже приняты беспрецедентные решения о «заморозке» энерготарифов для населения. ПАО «Камчатскэнерго» не согласилось с нашими расчётами и обратилась в краевой суд с разногласиями на общую сумму 406 миллионов рублей. В целом, суд признал обоснованность наших действий. Требования истца были удовлетворены лишь по статье «Налог на прибыль» - на сумму порядка 41 млн рублей. Все остальные расчёты, в том числе в части сдерживания расходов на оплату труда сотрудников энергокомпании, признаны законными. Истец пытался обжаловать это решение, но Верховный суд оставил его без изменений», - сказал Олег Кукиль.



Он отметил, что пересмотра установленных тарифов для населения в связи с принятым решением Верховного суда производиться не будет. Удовлетворённая сумма исковых требований будет компенсирована энергетикам за счёт средств краевого бюджета.



«Чтобы уменьшить финансовою нагрузку для жителей региона, Правительство края ежегодно компенсирует энергетикам часть затрат на производство тепло- и электроэнергии. За первое полугодие 2017 года на эти цели было направлено уже более 2,5 млрд рублей. Благодаря этому население, к примеру, платит за электроэнергию не расчётный экономически обоснованный тариф - 9,54 рублей за 1 квт/час (без НДС) , а отпускной сниженный - 4,68 рублей за 1 квт/час (с НДС). Решение суда будет исполнено, но это не ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на потребителей, а войдёт в объем компенсации энергетикам со стороны регионального бюджета, - сказал Олег Кукиль. – Ещё раз повторю, рассмотрев материалы дела краевой и верховный суды в целом подтвердили законность наших расчётов. Нам удалось оптимизировать тарифы и сдержать их рост как минимум на 2 года. Работа в этом направлении будет продолжена».



Напомним, ранее Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил региональной службе по тарифам ценам провести детальный анализ действующей системы тарифообразования в крае. В рамках исполнения поручений, камчатской РСТЦ были рассчитаны и установлены тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда и оптимизации других расходов. Впоследствии по решению главы региона, энерготарифы в крае, было решено заморозить по меньшей мере, до середины 2018 года. Речь идет о потребителях центрального энергоузла - жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей Камчатки. Кроме того, региональной службой по тарифам и ценам были предприняты необходимые меры для сдерживания роста тарифов на ХВС.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.