На юге Камчатки сегодня

19.09.2017 13:25:19 (GMT+12)

К югу Камчатки сегодня подошёл циклон. Раздувается сильный восточный ветер, начал идти дождь. Все организации и учреждения получили штормовое предупреждение и готовы встретить непогоду во всеоружии.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.

