Происшествия на дорогах края

19.09.2017 13:19:23 (GMT+12)
18 сентября на территории Камчатского края зарегистрировано 23 столкновения без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один несовершеннолетний.
Выявлено семь водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё двое от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещен один гражданин. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц автотранспорта. С использованием средств видеофиксации выявлено 25 нарушений.
18 сентября в 17:20 около дома 51 по улице Ключевской в Петропавловске-Камчатском 50-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему рекомендовано лечение по месту жительства.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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