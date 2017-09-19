Убийство на Ильичева

19.09.2017 13:17:32 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное по факту обнаружения тела 32-летней женщины в одном из домов по улице Петра Ильичева в городе Петропавловск-Камчатский по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе осмотра тела женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений на теле.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА,старший помощник руководителя
следственного управления
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